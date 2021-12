Jubilerende Waalrese Zonnebloem houdt de moed er in

WAALRE - November had een feestmaand moeten worden voor De Zonnebloem in Waalre. De coronaopleving zorgde er echter voor dat de viering van het 65-jarig bestaan in De Volmolen geen doorgang vond en dat alle genodigden thuis konden blijven.

En daar zitten ze al zo vaak. Maar in Waalre houden ze de moed erin, want de organisatie blijkt flexibel genoeg om zich aan de veranderende omstandigheden aan te passen. „De kerstviering hebben we ook gecanceld”, vertelt voorzitter Marie Thérèse van Vroonhoven. „Spijtig hoor, want deze was vooral bedoeld voor mensen voor wie persoonlijk contact en deelname aan het sociale leven niet meer zo vanzelfsprekend zijn.”

Virtuele advocaatjes

Al 65 jaar lang staan bij de afdeling Waalre van stichting De Zonnebloem vele vrijwilligers klaar voor hun zieke en/of minder mobiele dorpsgenoten. Het grootste deel van de gasten bestaat uit mensen van 85plus en al ‘zoomend’ aan de virtuele advocaatjes zit er voor de meesten niet in. Toch vordert de kennis van de moderne communicatiemiddelen bij het bestuur gestaag en hoewel de leden inmiddels ook allemaal tot de seniorengroep behoren, worden online chatsessies steeds normaler. „Wie had dat een jaar geleden gedacht”, memoreert voormalig verpleegkundige Mieke van der Werf, die al jarenlang een vertrouwd gezicht is bij de vrijwilligersorganisatie.

Voor het bestuur, dat maandelijks vergadert, is dat wel iets anders dan voor de gasten, die het vooral leuk vinden om elkaar in levende lijve te ontmoeten. Van Vroonhoven: „Ze praten over koetjes en kalfjes en over de kleinkinderen. Tel daar de koffie en de appeltaart met een flinke dot slagroom bij op en de meesten zijn gelukkig.”

Quote Gezellig kletsen met wat muziek erbij is hun grootste wens en daar willen wij graag aan voldoen Mieke van der Werff

De gasten worden steeds ouder en de uitstapjes die altijd werden georganiseerd worden steeds bewerkelijker. Met rollator of scootmobiel de bus in om er vervolgens op uit te gaan, hoeft voor de meesten dan ook niet meer. Van der Werf: „Ze zijn sneller moe en een middagprogramma waarbij ze iets te eten en drinken krijgen is vaak al goed. Gezellig kletsen met wat muziek erbij is hun grootste wens en daar willen wij graag aan voldoen. Door corona hebben we onze voornaamste inkomstenbronnen niet meer, maar wij gooien het geld niet over de balk. Er zit nog wel wat in kas.”

Je hoeft geen lid te zijn van De Zonnebloem om bezoek te krijgen en je hoeft ook geen contributie te betalen om mee te doen aan een activiteit. Katholiek zijn hoeft ook al jaren niet meer. Van Vroonhoven: „Ken je mensen die minder mobiel zijn, maar wel ín voor een verzetje, bezoek of activiteit? Laat het ons gerust weten. Wij zorgen gewoon mee.”