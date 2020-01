Oude aanpassing Eurocircuit Valkenswaard betwist

Voor de rechtbank in Den Bosch werd vrijdag een klein hoofdstukje toegevoegd aan het vuistdikke dossier: omwonenden vochten een vergunning aan die in november door de gemeente Valkenswaard is verleend. Het gaat om de legalisatie van een situatie die al zo’n tien jaar bestaat. Destijds werden enkele bochten in het motorcrosscircuit verlegd, maar die ingreep was volgens omwonenden tegen de regels.