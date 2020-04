Brabander Jaap Wijn maakt swingende ‘quarantaine’-clip om thuis op te dansen

EINDHOVEN - Ze hebben niet samen in de studio gestaan en tòch een swingende videoclip gemaakt. Muziek maken in tijden van quarantaine leidt tot mooie samenwerkingen, zo bewijzen Brabander Jaap Wijn en twee vakgenoten.

Gitarist, bassist en zanger Jaap Wijn (geboren in Waalre en oud-inwoner van Dommelen) toert normaal gesproken met rock-'n-roll trio The Wieners langs de theaters en vele andere podia. In hun shows eren ze het werk van onder anderen The Everly Brothers, Buddy Holly en Ricky Nelson. Uiteraard moesten ook The Wieners hun agenda noodgedwongen leegmaken vanwege de corona-maatregelen.

Maar Wijn blijft muziek maken voor publiek. Samen met zijn vakgenoten Maarten Teekens uit Dordrecht (zanger/gitarist van de band The Wanderers) en Willem de Roode uit Bolsward (lid van de groep Hayfever) lanceerden ze donderdag een bijzondere videoclip. Thuis speelden ze ieder een deel een van het liedje ‘She's The Most’, onder meer bekend van de Amerikaanse zanggroep The Five Keys. ,,Één man begint met een basistrack, waarop de anderen thuis hun partijtje inspelen en -zingen”, legt Wijn uit.