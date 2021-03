Brabantse huizenprijzen sterkst gestegen in Valkenswaard

VALKENSWAARD - Nergens in Brabant zijn de huizenprijzen afgelopen jaar zo hard gestegen als in Valkenswaard. Werd in 2019 gemiddeld nog 302.200 euro voor een Valkenswaardse woning betaald, vorig jaar was dat 363.900 euro, een stijging van liefst 20,4 procent.

Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS, dat berekende dat de huizenprijzen in Nederland in februari het sterkst zijn gestegen in bijna 20 jaar. Dat Valkenswaard in Brabant koploper is, komt voor lokale makelaars niet helemaal als een verrassing. ,,Tientallen bezichtigingsaanvragen per woning zijn al lang geen uitzondering meer”, vertelt Brigitte Schrijvers-Meijs van makelaarskantoor Bij Brigitte in Valkenswaard.

Quote Het snelfiets­pad richting Eindhoven speelt een rol, maar natuurlijk vooral ook de aanleg van de N69, die nu letterlijk zichtbaar is. Brigitte Schrijvers-Meijs, Makelaar te Valkenswaard

Wat volgens Schrijvers - tevens bestuurslid van NVM-afdeling Zuidoost-Brabant - in de sterke stijging meespeelt, is de bereikbaarheid van Valkenswaard. ,,Het snelfietspad richting Eindhoven speelt een rol, maar natuurlijk vooral ook de aanleg van de N69, die nu letterlijk zichtbaar is. Samen met het grote aantal voorzieningen maakt dat Valkenswaard steeds aantrekkelijker voor mensen die in Eindhoven of aangrenzende gemeenten niet kunnen slagen.”

Vervuiling in de cijfers

Haar collega Dennis Wijman van Wijman Jansen Makelaars voegt daar aan toe dat ook expats Valkenswaard hebben ontdekt. Toch denkt Wijman ook dat Valkenswaard er nu uitspringt ‘door een klein beetje vervuiling’ in de cijfers. ,,De NVM staat toe dat in grensgemeenten ook huizen in België bij Nederlandse makelaars in de statistieken meetellen. En dat zijn vaak duurdere vrijstaande woningen.”