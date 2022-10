Brand bij VDL Bus Modules aan de Vest in Valkenswaard snel onder controle

Maud Lavrijssen uit Waalre is ondanks NK-zilver bij haar debuut niet helemaal tevreden

Maud Lavrijssen heeft bij haar NK-debuut bij de senioren een zilveren medaille in de klasse -57 kg gewonnen. Na overwinningen op Kim Smit en Vera Raspe kwam ze in een spannende finale in Almere niet uit de houdgreep van Julie Beurskens. Ondanks haar zilveren medaille was de 17-jarige niet helemaal tevreden met haar debuut.

23 oktober