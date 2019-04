Brand in schuur Dommelen, zeer jonge vogels gered

DOMMELEN - In een schuur aan de Weverwei in Dommelen is zaterdagmiddag tegen 14 uur brand uitgebroken. Bij een naastgelegen schuur waar vogels in hokken zaten, kwam rook naar binnen door die brand. Brandweerlieden zetten een ventilator in om de rook uit de ruimte te krijgen. De vogels, waaronder ook enkele zeer jonge exemplaren, konden worden gered.