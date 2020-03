Brand in schuur in Dommelen, persfotograaf aangehouden

‘Medische hulp voor zieke Waalrenaar met krappe beurs laat soms te lang op zich wachten’

7:05 WAALRE - Steeds meer Waalrenaren in financiële nood moeten onnodig lang op medische zorg wachten. Dat liet Diaconaal Noodfonds Waalre de gemeenteraad en het college van B en W in een brief weten. Het afgelopen jaar kreeg de stichting die inwoners in financiële nood helpt steeds meer aanvragen om fysiotherapie- en tandartsrekeningen te helpen betalen.