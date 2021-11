Brand in verdeelstation Valkenswaard: meerdere bedrijven en woningen zonder stroom

Workshop in Waalre voor mantelzor­gers; ‘Je hoeft het écht niet alleen te doen’

WAALRE - Bij de workshop in Het Huis van Waalre zaten ze keurig op anderhalve meter afstand van elkaar: mantelzorgers die zich, in meer of mindere mate, afvragen hoe zij beter voor zichzelf kunnen zorgen in de hectiek van de dag en de nacht.

12 november