Brand verwoest schuur en auto in Valkenswaard

Auto vliegt een uur na aanschaf in brand in Valkens­waard, bestuurder en kind ontkomen

VALKENSWAARD - Een vader en zijn zoontje mochten vrijdag maar kort genieten van de auto die vader die middag had aangeschaft. Nog voor zij hun bestemming bereikten, vloog het voertuig in Valkenswaard in brand. De bestuurder kon met zijn kind op tijd de auto verlaten. Er is niemand gewond geraakt.

7 januari