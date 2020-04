Brandje op de Malpie in Valkenswaard snel geblust, mogelijk aangestoken

Scholen in regio puzzelen nog op ‘1,5 meter klassen’; ‘seizoen naar de knoppen’ voor festivalor­ga­ni­sa­tor

9:16 EINDHOVEN/HELMOND - Over tweeënhalve week gaan de basisscholen weer open maar op hoe ze dat precies voor elkaar gaan boksen, wordt her en der in Zuidoost-Brabant nog gepuzzeld. Er zijn twijfels of ze het met halve klassen wel redden. Ondertussen zijn regionale horeca-ondernemers en organisatoren teleurgesteld nu coronamaatregelen niet worden versoepeld.