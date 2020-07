Brandweer Aalst en Waalre zoekt versterking: 'Het is meer dan branden blussen’

‘Alle uitrukken zijn mooi. Alleen het leed dat je tegenkomt niet. Dat went nooit.” Rick Jamers uit Bergeijk (33) is sinds 2005 lid van de vrijwillige brandweer bij de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost. Vanuit 36 kazernes dragen vrijwilligers als Jamers bij aan de brandweerzorg voor de inwoners en ondernemers van de gemeenten in Zuidoost-Brabant. ,,Maar ik heb niet alleen geleerd om branden te blussen. Het werk en de collega’s hebben mij gevormd en ik ben er een socialer mens door geworden.”

Quote Het werk en de collega’s hebben mij gevormd en ik ben er een socialer mens door geworden Rick Jamers

Zijn collegas, Koen de Wit (post Bergeijk-Luyksgestel) en Roy Bergman (Aalst) en Pieter van Deursen (Waalre), snappen wel wat hij bedoelt. Toen de 21-jarige De Wit enkele jaren geleden solliciteerde bij de brandweer, werd het heel anders dan hij had verwacht: ,,Ik had een pittige tijd. Ik was vijf avonden druk met leren en oefenen, terwijl ik overdag gewoon werkte. Maar achteraf was het mij dit allemaal waard. Ik heb er iets heel moois bij gekregen: een hechte groep collega’s. Het is niet te vergelijken met een vriendengroep; het is méér.”

Quote Het is niet te vergelij­ken met een vrienden­groep; het is méér Koen de Wit

Als je pieper gaat, laat je als vrijwilliger bij de brandweer direct je bezigheden vallen zodat je binnen een paar minuten op je post kunt zijn. Je moet goed kunnen samenwerken en je komt op plaatsen en in situaties, waar je op dat moment liever niet zou willen zijn. Bergman: ,,Wat op mij veel indruk heeft gemaakt is de brand in een bovenwoning aan de Eindhovenseweg. Mogelijk waren daar nog kinderen aanwezig. Toen ik binnentrad was de hele trap al weggebrand. Gelukkig liep het goed af, maar de gebeurtenis staat in mijn geheugen gegrift.”

Quote Je bent bovenal klaar voor het onverwach­te. Pieter van Deursen

De brandweerposten in Aalst en Waalre komen mensen te kort. Posten uit de buurt springen al bij. Ook de overige gemeenten in Zuidoost-Brabant zijn aan het werven. Bevelvoerder Van Deursen werd jaren geleden door zijn vader al aangestoken met het ‘brandweervirus’ en heeft het doorgegeven aan zijn kinderen: eentje is lid van de jeugdbrandweer. ,,Je bevrijdt een verkeersslachtoffer uit zijn auto, pompt water uit een ondergelopen kelder, maar je bent bovenal klaar voor het onverwachte.”

https://www.jouwbrandweer.nl/