Brandweer blust zeer grote heidebrand en kleiner vuur in bosgebied bij Waalre

Met video + updateWAALRE - Bij het Gagelhof in het buitengebied Waalre, tussen een wandelpark en het Raadven, stond vrijdag in de middag en avond een stuk heide van ongeveer 4 hectare in brand. Dat is een oppervlakte van zo’n zes voetbalvelden. Twee uur na het begin van die brand vatte een bosgebied verderop ook vlam. Beide branden waren vrijdagavond onder controle.

Rond 16.25 uur kwam de eerste melding van de brand binnen, nadat het vuur was gespot door een agent in burger. Brandweerlieden proberen verdere uitbreiding van de brand te voorkomen. Vanwege de soms aantrekkende wind blijft de brandweer daar alert op. Omdat de ondergrond uit zand bestaat, was de kans op verspreiding wel kleiner. Voor de brand werden rond 17.00 uur extra blusvoertuigen en waterwagens opgeroepen.

In totaal acht tankautospuiten en zes tankwagens met bluswater kwamen naar het heidegebied. De brandweer meldde rond 17.30 uur dat de brand onder controle lijkt te komen. Maar amper een uur later waren de rookpluimen van een tweede brand een paar honderd meter verderop te zien, in de richting van Valkenswaard. Het ging om een nieuw vuur, dat los van de heidebrand ontstaan is. Deze brand was wel veel kleiner dan de eerste brand: 30 bij 30 meter. De tweede brandhaard hadden brandweerlieden rond 19.00 uur onder controle.

Naast het heidegebied in Waalre ontstond een nieuwe brand in een bos, meer in de richting van Valkenswaard.

Naast het heidegebied in Waalre ontstond een nieuwe brand in een bos, meer in de richting van Valkenswaard.

Nablussen duurt paar uur

Het nablussen duurde een paar uur, daarom werd met een wagen eten en drinken voor de brandweerlieden gebracht. Het getroffen gebied moest nat blijven om verspreiding of het opnieuw oplaaien van het vuur te voorkomen. Een loonwerker en boeren hielpen daarbij door waterwagens in te zetten. Dat kon nog uren rook- en geuroverlast veroorzaken. Vanwege de hoge temperaturen werden brandweerlieden bij het blussen op tijd afgelost door collega’s. Rond 20.40 uur waren de meeste brandweereenheden weer terug naar de kazerne.

Mensen die in de buurt waren werden opgeroepen om niet te komen kijken bij de brand en uit de rook te blijven. Daarnaast werd door de brandweer benadrukt om niet het bosgebied in te gaan. Om het publiek te waarschuwen is ook een NL Alert-melding verstuurd. Brandweerlieden zijn verder langs vier woningen in de buurt gegaan om bewoners voor het vuur en de rook te waarschuwen. Volgens de brandweer is er geen aanleiding om verder onderzoek naar de oorzaak van de brand te doen.

Golftoernooi stopgezet

Op last van de politie is een golftoernooi stopgezet bij de golfbaan van de Eindhovensche Golf, waaraan 135 mensen deelnamen. Dat bevestigt het secretariaat van de vereniging. Daardoor moesten, met toeschouwers en vrijwilligers erbij, bijna 300 mensen de baan verlaten.

De brandweer blust het vuur in de buurt van de Valkenswaardseweg met meerdere wagens.

De brandweer schaalt verder op door de grootte van de natuurbrand in Waalre.

Een stuk natuur van 4 hectare staat in brand in Waalre.

Door de natuurgebieden in Waalre nat te houden wordt het risico van verspreiding of opnieuw oplaaien van het vuur verkleind.

In totaal acht bluswagens en zes tankwagens kwamen naar de heidebrand in Waalre

Een heidegebied van ongeveer zes voetbalvelden groot stond in brand in Waalre.

Het is niet bekend hoe de branden in het heide- en bosgebied van Waalre konden ontstaan.

Brandweerlieden worden vanwege de hoge temperaturen tijdens het blussen op tijd afgewisseld door hun collega's.

De brandweer besteedt veel aandacht aan het nablussen van de natuurbranden in Waalre.

Een loonwerker en boeren houden het natuurgebied in Waalre nat door het te besproeien met water.

Een loonwerker en boeren houden het natuurgebied in Waalre nat door het te besproeien met water.