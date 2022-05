Brandweer uitgerukt voor beginnende bosbrand in Waalre

AmeeZing Valkens­waard terug in de buiten­lucht

VALKENSWAARD - Na twee jaar afwezigheid is AmeeZing Valkenswaard terug. Het openluchtfestijn wordt ook nu voorafgegaan door ‘Concert in het Park’. Deze tweedaagse ontmoeting in het pinksterweekend vindt als vanouds plaats in het Van Bestpark. Voor het eerst wordt voor de twee hoofdacts op zaterdag- en zondagavond entree geheven.

