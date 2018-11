Brasserie Meester Keeman gaat voor wat leven zorgen in Waalre

Waarom de heren juist hier een zaak openen? ,,Waalre kan nog wel wat leven gebruiken”, grapt Smulders. ,,Nee serieus: ik kom hier vandaan en we zagen dat dit pand vorig jaar beschikbaar kwam via een aanbesteding. Daarbij moesten we aangeven wat we van plan waren. Blijkbaar zag de gemeente onze ideeën het meest zitten want in december mochten we het kopen.”