Bridge is enorm complex, maar valt te leren: ‘Iedere les meer ervaring en dus ook enthousiasme’

EINDHOVEN/AALST - Sans-Atout, dealer en dummy. Hocus pocustaal voor de gemiddelde kaartspeler, maar onmisbaar in het woordenboek van bridgespelers. Het kaartspel blijft, ondanks zijn complexiteit, ongekend populair. En dan met name onder oudere mensen.

Dat ziet Wim Kemps, al decennia enthousiast bridger en voorzitter van de Vereniging van Bridgedocenten. Hij geeft al ruim twaalf jaar les in het strategische kaartspel, waaronder in Eindhoven bij de Volksuniversiteit en in Aalst bij ontmoetingscentrum De Pracht. De lessen in september bij De Pracht is al goed gevuld. ,,In april heb ik zeven dames die de basiscursus gaan volgen.”

En een cursus is geen overbodige luxe voor mensen die het spel willen leren. ,,De opzet lijkt redelijk simpel”, legt Kemps uit. ,,Vier spelers nemen plaats aan tafel, die wordt ingedeeld in twee teams: noord-zuid en oost-west. Het doel is om zoveel mogelijk punten te halen.”

Eerst bieden, dan slagen winnen

Philo van Gasselt uit Eindhoven en de ED-verslaggever van dienst vormen samen een team, dat speelt tegen Jenny Muusze uit Aalst en Dorien van de Noort uit Eindhoven, die de lessen coördineert en Kemps soms assisteert bij lessen.

Het spel is opgedeeld in twee fasen: het bieden en het af- en tegenspel. ,,Tijdens het bieden gaat het team van de dealer elkaar vertellen hoeveel punten zij samen kunnen scoren en hoeveel slagen er in het af- en tegenspel gewonnen kunnen worden”, legt Kemps uit terwijl hij de kaarten open op tafel legt. De aas is het meeste waard, daarna de koning, koningin en de boer. Bij elke slag legt elke speler één kaart open neer en welk paar de hoogste kaarten heeft, wint de slag. ,,Maar je moet wel steeds dezelfde kleur neerleggen als de speler vóór jou. Dat noemen we kleur bekennen.”

Quote Je leert nieuwe mensen kennen en soms maak je vrienden. Zoals met Philo en ik is gebeurd Jenny Muusze uit Aalst

Terwijl iedereen zijn of haar kaarten rangschikt, vertellen Muusze en Van Gasselt wat de lessen hen hebben gebracht. ,,Je hersenen worden zo ontzettend aan de gang gezet”, zegt Van Gassel. ,,Je leert nieuwe taal, tellen en ook nog strategie.” Maar het gaat verder dan het spelletje, vertelt Muusze. ,,Je leert nieuwe mensen kennen en soms maak je vrienden. Zoals met Philo en ik is gebeurd.”

Sans, oftewel troef

Het spel begint en team ED mag beginnen. Van Gasselt trapt als dealer het potje af en laat zien dat zij tussen de zes en negen punten in haar hand heeft. De verslaggever, die als teamgenoot van Van Gasselt automatisch de dummy wordt, komt er met assistentie van leraar Kemps achter dat hij met zijn azen en koning zeker twaalf punten in petto heeft en opent de bieding.

,,En ik zeg Sans”, zegt Van Gasselt, terwijl haar teamgenoot volledig het spoor bijster raakt. Gelukkig voor team ED geeft Kemps uitleg. ,,Sans betekent dat we zonder troefkaarten gaan spelen.” Ja, ook in bridge bestaan er troefkaarten, die je kan spelen als je geen kleur kan bekennen.

Quote Na de eerste twee lessen denken ze vaak: dat leer ik nooit, maar iedere les komt er een stukje ervaring en ook enthousias­me bij. Dat is aansteke­lijk Wim Kemps, bridgedocent in onder meer Eindhoven en Aalst

Wat Kemps als meest ervaren bridgespeler het leukste vindt aan lesgeven? ,,Dat mensen uiteindelijk toch heel enthousiast met het spelletje bezig zijn”, vertelt hij. ,,We doen altijd eerst een uur theorie en passen die daarna toe in verschillende spellen bridge. Na de eerste twee lessen denken ze vaak: dat leer ik nooit, maar iedere les komt er een stukje ervaring en ook enthousiasme bij. Dat is aanstekelijk. Zien dat steeds meer mensen het spel leren, dat geeft heel veel voldoening.”