Brief van bestuur ‘t Pumpke verrast Valkenswaards college: ‘We stonden op het punt een besluit te nemen’

Waalrenaar positief over leefomge­ving, vertrouwen in gemeente minder

24 april WAALRE - Inwoners van Waalre blijven zeer gematigd positief over de inspanningen van hun gemeente. De Waalrenaar is zeer positief over zijn of haar leefomgeving, maar vooral in de relatie van inwoner tot gemeente kan Waalre nog heel veel winst behalen. Dat blijkt uit een burgerpeiling die rond de jaarwisseling werd uitgevoerd.