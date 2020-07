Brommobiel raakt in de slip en botst tegen boom in Valkenswaard

En weer liep het apparte­ment van mevrouw Nielsen (95) in Aalst vol water

11:00 AALST - Zondag werd mevrouw Nielsen uit Aalst 95 jaar oud. Daar keek ze naar uit. Maar sinds een week zit ze in zak en as. Al voor de derde keer in zeven jaar tijd liep haar appartement aan de Malvalaan onder water. De hevige regenval van vrijdagavond 26 juni zorgde ervoor dat ze lijdzaam moest toezien hoe het water via de toiletpot en de douche-afvoer haar woning binnenstroomde. En ze was niet de enige.