Burgemeester doet aangifte tegen ontslagen ambtenaar die crisis in Waalre onthulde

De vrouw beweerde op 11 augustus in de rechtbank dat er een complot werd gesmeed tegen burgemeester Brenninkmeijer. Ze zegt op non-actief te zijn gezet toen ze dit aankaartte. De gemeente zegt dat de vrouw is geschorst omdat ze slecht functioneerde. Uren nadat de Waalrese bestuurscrisis in de rechtbank aan het licht kwam, stuurde de gemeente een vertrouwelijke brief naar alle raadsleden. Daarin werd bevestigd dat half juli de crisis was ontstaan. Vrijwel direct nadat het nieuws in het ED werd gepubliceerd, ontsloeg de gemeente de geschorste ambtenaar op staande voet.