Burgemeester Ederveen van Valkenswaard grijpt in op integriteit

Regels in wetboeken zijn lang niet altijd voor iedereen te snappen. Het zijn vaak lange zinnen met puntkomma's, mitsen en maren. Nou is artikel 15 van de gemeentewet toevallig vrij eenvoudig, en ook voor leken te behappen. Daarin staat: ‘een gemeenteraadslid mag niet als advocaat, adviseur of gemachtigde in geschillen werkzaam zijn ten behoeve van de wederpartij van de gemeente of het gemeentebestuur.’ Een hele mond vol, maar er is geen woord Spaans bij.