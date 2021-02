Burgemeester en wethouders Valkenswaard: ‘Perceel Dommelseweg moet weer natuur worden’

Rel rond carnavals­ba­nie­ren in Valkens­waard: ‘Carnaval kun je toch niet zomaar uitgummen?’

1 februari VALKENSWAARD - Normaal gesproken zijn ze absoluut geen onderwerp van discussie, maar in coronatijd kunnen zelfs carnavalsbanieren gevoelig liggen, zo blijkt in Valkenswaard. De plaatselijke carnavalsvereniging wil dat ze gewoon opgehangen worden, maar de Valkenswaardse marketingorganisatie vindt dat in deze tijd een verkeerd signaal. ,,Met kerst had toch ook iedereen lampjes hangen?”