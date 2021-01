Burgemeester Valkenswaard: Molotovcocktail bij gemeentehuis is poging tot aanslag op democratie

Een kaarsje voor de zorg op kerstavond: ‘Er is veel meer agressie nu’

23 december EINDHOVEN - ,,Laten we een kaarsje aansteken op kerstavond, voor de zorg!” Met deze boodschap hoopt de Eindhovense Alice van Boerdonk mensen weer even stil te laten staan bij het tijdperk waarin we zitten en de lastige situatie voor mensen die in de zorg werken.