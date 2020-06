Burgemeester Valkenswaard: raadsvergadering was niet rechtsgeldig, excuus!

Tijdens de raadsvergadering werd donderdag al bekend dat de livestream via internet door een technisch mankement thuis niet te volgen was. Gezien de coronamaatregelen waren publiek en journalisten niet welkom in de raadszaal. Hierdoor was de bijeenkomst feitelijk niet openbaar te volgen. Ederveen, die als burgemeester tevens voorzitter is van de gemeenteraad, zag hierin op dat moment geen reden om de vergadering te verdagen naar een later moment.