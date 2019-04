Busje botst tegen boom bij Borkel, vrouw en drie kinderen gewond naar ziekenhuis

NECROLOGIE Bet de Kort van voedsel­bank De Boodschap­pen­mand in Valkens­waard liet niemand in de kou staan

19 april VALKENSWAARD - ,,Ik laat niemand aan de deur staan met honger, iedereen moet tenslotte eten.” Het is Bet de Kort ten voeten uit. De oprichtster van voedselbank De Boodschappenmand in Valkenswaard at desnoods zelf niet, als ze daardoor een ander kon voeden. De sociaal bewogen dame, pittig met een gouden hart, overleed woensdag 17 april op 70-jarige leeftijd.