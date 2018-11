Busje vol drugsafval gevonden bij sportpark in Valkenswaard

In de bus zijn duidelijk meerdere vaten te zien, volgens de politie zou het gaan om enkele tientallen vaten. Bij de ontdekking van het voertuig leek er rook uit te komen. Hierom is de brandweer ingeschakeld. Uiteindelijk bleken er geen vlammen te zijn in de bus. Waar de rook nu wel vandaan kwam is nog niet duidelijk. De politie is ter plaatse voor verder onderzoek. Hoeveel drugs er precies in de bus zit, is niet bekend. Het afval zal nu worden verwijderd en vernietigd door een gespecialiseerd bedrijf.