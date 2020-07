‘Buurman en Buurman’ zingen voor behoud basisschool in Borkel en Schaft

,,Nee, we hebben zelf geen kinderen meer op de basisschool, maar het gaat het hele dorp aan, dus iedereen staat nu op”, vertelt Van Deuren. Samen met zijn buurman Kalkers nam hij een lied met bijbehorende clip op om de school onder de aandacht te brengen. De melodie is van ‘Ik wou dat ik jou was’, van Veldhuis en Kemper. Het is een filmpje geworden met een knipoog, maar ook met een duidelijke boodschap: basisschool St. Servatius mag niet verdwijnen.

Sinds het nieuws dat scholenkoepel Skozok na de zomer van volgend jaar geen toekomst voor de school ziet in de huidige vorm, staat het dorp in ‘actie-stand’. Wie Borkel en Schaft binnenrijdt kan er niet omheen: met grote spandoeken en posters achter de ramen roepen inwoners op tot het behoud van de school. Daartoe is ook het ‘Borkels Supermenneke’ in het leven geroepen. Een superheld met ‘BS’ op zijn borst die de school moet gaan redden. Lees verder onder de video.

‘Wat kunnen we op dit moment nog meer doen?’

De buurmannen kozen er voor zingend hun mening te laten horen. ,,We hebben al wel vaker samen opgetreden voor de lol als 'Buurman en Buurman’, maar dat was toen de buurvrouw vijftig werd”, vertelt Kalkers. ,,Het belangrijkste wat we willen bereiken is dat we ons allemaal bewust zijn en blijven van de impact die het heeft op het dorp als de basisschool wegvalt”, legt Van Deuren uit. ,,En laten we eerlijk zijn, wat kun je op dit moment nog meer doen?”

De gemeente Valkenswaard heeft ondertussen onderzoeksbureau ICS in de arm genomen. Die moet op korte termijn verschillende oplossingsrichtingen bedenken. Het doel is om tot scenario's te komen waarmee de toekomst van de school voor tenminste tien jaar kan worden gegarandeerd.

Het filmpje van de buurmannen is op social media te zien. ,,We hebben geen technische perfectie bereikt, maar de boodschap is duidelijk”, vertelt Van Deuren met een lach. Of er een vervolg komt? Daar is het duo nog niet over uit. ,,Dat ligt aan het aantal keer dat het gedeeld wordt en het aantal likes. Wie weet.”