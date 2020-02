Buurman van kinderdagverblijf in Valkenswaard is lawaai van de kleuters zat

Het geluid van de speelplaats komt met de wind mee, vertelde bewoner van de Molenstraat Jo van Son dinsdag bij de Raad van State. Daar voert hij een rechtszaak tegen de gemeente Valkenswaard over kinderopvang Bij de Boer. Hij zegt overlast te hebben van peuters en kleuters die met veel lawaai buiten spelen. De gemeente had er geen vergunning voor mogen verlenen, vindt hij.

Het kinderdagverblijf zit op het voormalige varkensbedrijf van Gerard van Son en is al een jaar open. Zijn zoon Arno en dochter Marlou runnen het bedrijf waar plaats is voor zo'n dertig kinderen tot vier jaar. De gemeente Valkenswaard heeft er een vergunning voor gegeven. De gemeente is daarmee over de schreef gegaan omdat er geluidoverlast is, vindt de buurman. Jo is verre familie, zei vader Gerard. Hij is momenteel zelf bezig met het opbouwen van de boerderij bij de kinderopvang om er te gaan wonen.

Afstand voldoet aan de norm

Als de wind in Nederland niet altijd maar uit het westen of zuidwesten zou waaien dan had hij hier niet gestaan, zei buurman Van Son in de rechtszaal. De afstand tussen zijn huis en het kinderdagverblijf voldoet met veertig meter echter aan de norm die geldt voor lichte bedrijvigheid in een rustige omgeving.

Toch is er overlast, zei hij. Van Son heeft ook last gekregen van schaduw op zijn vijver. ,,Het gebouw dat ze neergezet hebben is hoger dan wat er eerst stond", zei hij.

Volgens een woordvoerster van de gemeente kan het voorkomen dat de kinderen een keer herrie maken maar omwonenden moeten dat accepteren. De gemeente wijst op de afstand die volgens de normen van de VNG zelfs maar dertig meter hoeft te zijn. Het gebouw waar Van Son over klaagt had zelfs nog hoger mogen worden volgens het bestemmingsplan, stelt de gemeente.