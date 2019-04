Buurt Hoge Akkers in Valkenswaard is stank van nertsen en varkens beu

Met name als de wind vanuit het zuiden of het zuidwesten komt, ervaren ze stank van nabijgelegen veehouderijen. De overlast komt niet ineens uit de lucht vallen: er wordt al jaren over geklaagd. In 2013 is daar vanuit de gemeente ook al eens met de buurt over gesproken. Dat heeft destijds niet tot een oplossing geleid. Fred Stouthart van omgevingsdienst ODZOB was daar toen ook al bij betrokken en gaat er nu weer mee aan de slag. Volgens hem leidde het indertijd tot niets, omdat de veehouders zich aan de spelregels hielden en er geen mogelijkheid was om in te grijpen.