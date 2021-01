Buurt vreest onbereikbaarheid Zeelberg door landbouwsluis

Al zeker tien jaar worden plannen gemaakt om het sluipverkeer op de Zeelberg aan te pakken. De straat is een populair binnendoorweggetje tussen De Vest en de Maastrichterweg. Nu heeft de gemeente een kant-en-klaar plan liggen dat op korte termijn kan worden uitgevoerd: een landbouwsluis waar behalve fietsers, bromfietsers en voetgangers alleen landbouwverkeer door kan. Auto’s en vrachtwagens kunnen de sluis niet passeren.

Inboeten op bereikbaarheid

Buurtbewoners vrezen nu dat ze te veel inboeten op de bereikbaarheid van hun huis of bedrijf. De Maastrichterweg is voor veel van hen straks de enige ontsluiting. ,,Dat is te karig”, aldus een van de insprekers dinsdagavond tijdens de hoorzitting van de adviescommissie bezwaarschriften.

,,We hebben een praktijk aan huis met veel klanten uit Budel. Die moesten straks 1,7 kilometer omrijden om ons te kunnen bereiken. Ik moet nog zien of ze dat gaan doen”, vult hij aan.

Minder verkeer

Ook de hulpdiensten kunnen straks moeilijker het gebied in, vrezen de bewoners. Een van de verbindingswegen is Bruggerhuizen die voor een gedeelte niet is verhard. Bovendien zou er volgens de bezwaarmakers de laatste tijd juist veel minder verkeer over de Zeelberg komen. Niet alleen omdat het woon-werkverkeer in coronatijd is afgenomen, maar ook vanwege de aanpassing van het kruispunt De Vest-Zeelberg.

,,De gemeente heeft een besluit genomen op basis van verouderde gegevens”, aldus een van de bezwaarmakers. Zelfs initiatiefnemer Ad van Hoof tekende protest aan tegen het plan. Hij is voorstander van de landbouwsluis die precies voor zijn boerderij is gepland, maar dan moet er wel een tweede inrit naar zijn bedrijf worden aangelegd. ,,Dat zie ik niet terug in de tekeningen”, aldus Van Hoof.

De woordvoerder van de gemeente kan Van Hoof geruststellen; die tweede inrit wordt in de nieuwe tekeningen meegenomen. Het plan is voor de hulpdiensten geen probleem, aldus de woordvoerder. ,,Ze hebben positief geadviseerd.” De commissie adviseert het college van B en W en doet over enkele weken uitspraak.