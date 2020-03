Buurt Waalre heeft tabak van bomenoverlast

WAALRE - Na tien jaar last van de bomen in de straat is de maat vol: nu een oplossing van de gemeente, anders van de Rijdende Rechter.

Manon Adam woont met haar gezin al tien jaar aan de Vetbergen in Waalre. En al tien jaar hebben ze daar last van de bomen in de straat én van de boomwortels die de straat omhoog duwen. Adam: ,,En dat zijn niet de enige problemen die we ervaren. De boombladeren zorgen ook voor verstoppingen in de goot, waardoor we lekkages hebben gehad. Boomwortels groeien tot aan de gevels van de huizen en al een aantal keer ging de riolering stuk en stond het hier binnen blank.”

En dan heeft ze het nog niet eens over de duiven in de bomen, die zorgen voor vogelpoep op de auto’s en over de ‘zaadwokkels’ die het hele jaar door rommel in de straten en tuinen veroorzaken.

Handtekeningenactie in de buurt

Al in 2018 hebben buurtgenoten een handtekeningenactie georganiseerd die zijn aangeboden aan de wethouder. Volgens Adam was de enige respons van de gemeente het, in 2019, snoeien van de bomen. Maar vorig jaar waaide er tijdens een storm op de Mommers, een straat verder, nog zo’n zelfde boom een huis binnen.

Voor Manon Adam is de maat nu vol: ,,Wij wilden graag zonnepanelen laten installeren op ons dak. Maar vanwege de schaduwen die de bomen op het dak werpen, zou dat niets opleveren.” Dat was einde panelenplan. Toen Adam daarover contact opnam met de gemeente, mailde dat de bomen geen risico vormen en dat ook bomen bijdragen aan een goed milieu. Maar de buurt wil de bomen weg en er ander groen voor in de plaats, dat zorgt voor minder overlast.

Fors gesnoeid