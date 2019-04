Buurtbuschauffeurs redden verbinding van Valkenswaard naar Geldrop

Vraag naar tuinplan­ten is enorm en dat komt niet alleen door droogte­scha­de

6:00 EINDHOVEN - Kwekerijen draaien op volle toeren om aan de grote vraag naar tuinplanten te voldoen. Sommige soorten zijn tijdelijk niet meer verkrijgbaar. ,,De mensen vinden dat weleens lastig, maar ja, je kunt ze niet zomaar even bijproduceren: planten hebben nu eenmaal tijd nodig om te groeien”, zegt Erica Muijderman van kwekerij Muijderman in Veldhoven. ,,De vraag was in het najaar al enorm, en wordt alleen maar groter.”