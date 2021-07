Buurtschap Dommelkant stopt na 50 jaar met corso Valkenswaard

Voor dat besluit, dat met pijn in het hart is genomen, is volgens bestuurslid Tessa Meulendijks maar één reden: het gebrek aan vrijwilligers. ,,De groep werd steeds kleiner. We zijn al jaren een van de kleinste buurtschappen die meedoen, maar als je op een gegeven moment té klein wordt, dan kun je niet anders dan besluiten ermee te stoppen.”

Quote We hadden het nog een keer willen proberen, maar ja, toen kwam corona en haakten nog meer leden af. Tessa Meulendijks, bestuurslid Buurtschap Dommelkant

In 2018 vierde het buurtschap nog het 50-jarig jubileum. ,,Dat ging heel goed, iedereen wilde er een mooi feestje van maken. En dat is ook gelukt, we hadden genoeg mensen.” Het succes van 2018 smaakte naar meer en een jaar later ging een groep vrijwilligers enthousiast van start om ook in 2019 met voldoende vrijwilligers iets moois te maken. ,,Maar gaandeweg dat jaar werd het enthousiasme toch minder, waarna we besloten een jaar een pas op de plaats te maken", vertelt Meulendijks.

Gebrek aan kartrekkers

Begin vorig jaar werd het clubje mensen allengs kleiner. ,,We hadden het nog een keer willen proberen, maar ja, toen kwam corona en haakten nog meer leden af. Dan kom je op het punt dat het gewoon niet meer gaat.” Wat het buurtschap volgens Meulendijks vooral heeft opgebroken, is het gebrek aan ‘kartrekkers'. ,,Mensen die tijdens de bouw een of twee avonden per week wilden helpen, waren er misschien nog wel te vinden. Maar er komt heel wat meer bij kijken, voordat je kunt gaan bouwen. En dan heb je mensen nodig die die taken op zich willen en kunnen nemen.”

De inventaris van Dommelkant wordt nu verdeeld over de andere buurtschappen. Het Valkenswaardse corso vindt dit jaar in aangepaste vorm plaats op 11 en 12 september. Er zijn dan op diverse plekken in het dorp objecten te zien.