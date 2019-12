Cafetariaconflict in Dommelen

‘We hebben sinds oktober een nieuwe frituurpan in onze zaak”, vertelt Huijuan Zhong, eigenaresse van Eethuis de Berg, aan de Bergstraat in Dommelen. ,,Daarom staat buiten ook een vetton, waar we oud frituurvet in kunnen storten als deze vervuild is.” Na twee dagen blijkt dat de vetton verschoven is als het frituurvet ververst moet worden. ,,Gelukkig kwamen we er op tijd achter. De vetton was flink beschadigd en er was een grote steen naast geplaatst. De buurman gaf aan dat het zijn terrein was waar de vetton stond”, legt Zhong uit.