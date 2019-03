Carnaval 2019 was voor CV De Zware Jongens uit Valkenswaard een domper door kapotte kar

VALKENSWAARD - Voor De Zware Jongens uit Valkenswaard gaat carnaval 2019 de boeken in als een domper. Door een kapotte wagen haalden ze bij de optocht in Eindhoven en Valkenswaard bij lange na de finish niet. ,,We zijn allang blij dat er geen gewonden zijn gevallen.”