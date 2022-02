Carnavalsvereniging AWC de Keien bestaat 55 jaar

WAALRE - AWC de Keien viert dit jaar het 55-jarig bestaan. Even dreigde alles in het water te vallen maar met het loslaten van de coronamaatregelen wist de jubilerende vereniging (5 x 11 jaar) nog snel een programma in elkaar te draaien.

Als het over de geschiedenis van Keien gaat, kom je onvermijdelijk bij de familie Vos terecht. Gerard Vos was een van de oprichters en de eerste prins. Zijn zoon Albert – de huidige grootvorst – is lid vanaf het allereerste begin en was zowel jeugdprins (in 1973 én 1974) als grote prins (in 1992). En Alberts zonen Frank en Bart voerden als prins de jeugd aan in 2006 en 2009.

Zwemmen

Ad Zegers (vorst bij de Hoge Raad) kwam in 1992 bij de Keien en ging er nooit meer weg: ,,Ik zou die dag eigenlijk gaan zwemmen maar dat ging niet door. Dan gaan we maar carnavallen in de Boerenbond, besloten we. En als je handjes hebt – ik ben van huis uit een techneut – dan hebben ze je bij de Keien zo te pakken.

Voorzitter Tanja de Leeuw stond eind jaren 80 achter de garderobe, was tussendoor ceremoniemeester, en werd de eerste vrouwelijke prins van de Keien. Dat was wel een dingetje volgens De Leeuw: ,,Carnaval hangt vast aan tradities. We doen dingen zo, omdat we dat vroeger ook al zo deden. En toen kwam ik.”

Net als Albert Vos komt ook Stef Waterschoot uit een echte carnavalsfamilie. ,,Ik blijf liever hier want hier is het gezellig en ik ken iedereen”, lacht de voormalige jeugdprins uit 2015. ,,In Eindhoven komt toch veel mensen om alleen maar te zuipen.” Waterschoot is initiatiefnemer van Keikusoan, de nieuwe jeugdcommissie voor de 12 tot 16-jarigen. Komende zondag laten ze voor het eerst van zich horen met een quiz voor jong en oud. Deelnemen kan in de zaal, of thuis van achter de computer.

Sleutel

Op carnavalszaterdag neemt de Keien altijd de sleutel van de gemeente in ontvangst. Een grote verantwoordelijkheid volgens de heren. Albert Vos: ,,Het is niet alleen maar feestvieren. Bij die sleutel hoort ook het regelen van het Wolders Lachblad en de optocht, het erbij betrekken van de basisscholen, het bezoeken van bejaarden en de carnavalsbaby’s.”

Een zwarte bladzijde in de geschiedenis van de carnavalsclub is de brand die in de winter van 1996 de Boerenbond verwoestte. Twee jaar werd dat opgevangen met een grote tent op hetzelfde terrein maar toen dat te duur werd, verhuisde de Keien naar het Stationskoffiehuis. Via Het Klooster en de Wolderse Wever is de club inmiddels aanbeland bij restaurant De Oude Toren, de huidige residentie.

Een grote optocht zit er niet in, maar Vos verklapt dat er een last-minute mini-optocht komt tussen 13.30 en 13.45 uur op de Willibrorduslaan (tussen de Eikenlaan en het Houten Kietje). Jubileumactiviteiten zijn er ook: een terrasconcert van de feestbands op 15 mei, en een feestweekend op 24 en 25 juni.