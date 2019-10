Centrum Aalst in de toekomst: geen drukke weg, maar een knusse dorpsstraat

Het duurt 1 minuut en 12 seconden voordat Jan (57) uit Aalst groen licht krijgt bij de overgang van de Eindhovenseweg bij winkelcentrum Den Hof. In die tijd komen 38 auto’s, één lesauto, twee vrachtwagens en twee bestelbusjes voorbij gereden. ,,Het is hier al-tijd druk’’, zegt De Aalstenaar die niet met zijn achternaam in de krant wil.

De doorgaande weg, dwars door het centrum van Aalst, is samen met het verpieterde winkelcentrum Den Hof waarschijnlijk de grootste ergernis voor de inwoners. ,,En dat is al mijn hele leven zo’’, zegt Jan over de constante stroom van auto’s en vrachtwagen. ,Ze willen er al 25 jaar iets doen. Maar nog nooit is daar iets van terecht gekomen.’’

Binnen een paar jaar moet dat veranderd zijn. In het gemeentehuis worden plannen gesmeed om het winkelcentrum en de doorgaande weg voor eens en voor altijd aan te pakken. Het aantal auto’s op de Eindhovenseweg moet drastisch worden teruggebracht en vrachtwagens helemaal geweerd. In de toekomst moeten veel meer automobilisten de Westparallel (de aangekondigde nieuwe randweg) kiezen in plaats van de doorgaande weg door Waalre .

Gisteren werden de plannen van wethouder Arno Uijlenhoet goedkgekeurd door de gemeenteraad. In de toekomst worden auto’s te gast op de Eindhovenseweg, de doorgaande weg in Aalst. Voetgangers en fietsers krijgen ruim baan. Er zijn plannen voor een voetgangersplein, waar fietsers en voetgangers voorrang krijgen bij de oversteek. Er komt een nieuw stoplicht die hen meer voorrang geeft.

Al met al krijgt de Eindhovenseweg in de toekomst niet meer het gevoel van een drukke doorgaande weg, maar van een knusse dorpstraat.

De gemeenteraad was eensgezind in hun steun over het raadsvoorstel voor het nieuwe dorpscentrum. Maar meerdere raadsleden spraken wel hun zorgen uit over de oversteekplaats bij Den Hof. ,,Ook na de verbouwing blijft het een drukke straat, waar je 50 kilometer per uur mag rijden’’, zei Axel Bijnen (VVD). Floris Schoots (D66): ,,Je kunt er wel een 30-kilometer feel van maken, er blijven toch veel mensen komen. Als het verkeer vaststaat op de snelweg, komt iedereen door ons dorp.’’ Gerard Lammers (ZW14) vond net als veel andere raadsleden dat er extra aandacht moet zijn voor kwetsbare verkeersdeelnemers, met bijvoorbeeld een rollator of een rolstoel.