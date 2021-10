Centrum Radio & TV Valkenswaard moet blijven leuren met zijn studio, want erkenning blijft uit

VALKENSWAARD - Centrum Radio & TV wordt in Valkenswaard zeer erkend, maar niet door de gemeenteraad. Een motie over die erkenning inclusief een nieuwe locatie is door een overgrote meerderheid afgeschoten.

Peter van den Boogaard, boegbeeld van de lokale mediaorganisatie, klinkt laconiek. ,,Ik kan nog vooruit. Ik vertrek pas als de sloop start.’’

Geen cent subsidie

VVD en Vitaal Valkenswaard kwamen samen met die motie omdat Centrum Radio & TV door de gemeente vaak gevraagd wordt om naar de inwoners te communiceren. Bovendien ontvangt die club geen cent subsidie, alles komt uit eigen zak.

Zij verzochten het college om de maatschappelijk toegevoegde waarde van de groep te erkennen. En ook om die club in het TCV-paviljoen gehuisvest te laten of een andere plek aan te bieden. De steun uit de raad was echter zeer gering. Het voormalige tennispaviljoen gaat op termijn plat. Er komt een nieuw clubhuis voor Rugbyclub The Vets.

Van den Boogaard: ,,Vertolkt de gemeenteraad nog wel het woord van de inwoners? Gelet op de reacties is er, naast een lokale omroep, wel behoefte aan onze radio- en tv-club. De raad beseft dat allerminst. Het merendeel is hier ook nog nooit binnen geweest.’’

In het tennispaviljoen beschikt de mediagroep over een ontvangstruimte annex keuken, een permanente tv-studio, een ontmoetingskamer en een opslagruimte. Nu hij toch op zoek moet naar een ander onderdak, wil hij wel graag over een ruimte beschikken van ongeveer 60 vierkante meter. ,,Om er een vergelijkbare tv- en radiostudio in te richten. Alles onder één dak met elektra én vooral internet.’’

Al sinds begin 2016 draait Van den Boogaard (65) de radiotak vanuit zijn eigen huis. Vorig jaar is hij gestart met tv. Daarmee zit hij al op de derde locatie. Waar hij uiteindelijk terechtkomt, deert hem niet. ,, Ik wil vooral een goede ruimte met uitbreidingsmogelijkheden voor modernisering.’’

De stichting Centrum Radio & TV, gefinancierd uit reclameopbrengsten, wordt gerund door een driehoofdig bestuur en draait met een team van twintig, veelal jeugdige vrijwilligers. Met de zorg voor continu radio-uitzendingen én beelden uit Valkenswaard via YouTube, tv en social media. Nieuwtjes, verslagen van evenementen, reportages uit de wijken, de weekmarkt.

‘Valkenswaard van toen’ is erg in trek

Erg in trek is via de eigen Facebookpagina ‘Valkenswaard van toen’ met foto’s uit het verleden. ,,Dat levert continu veel gespreksstof op bij de inwoners van Valkenswaard.”

Veel volgers trok begin vorige maand ook de live-uitzending van het alternatieve bloemencorso. En vanaf medio volgende maand tot half januari klinken in het winkelgebied weer de geluiden van Centrum Radio, in samenwerking met centrummanagement.

,,Daarna ga ik met mijn team aan de slag met de gemeenteraadsverkiezingen. In de studio werken we dan voortaan met een live set met vier camera’s.’’ Vanwaar Van den Boogaard dan gaat uitzenden, is nog een vraagteken. ,,Ik hoop toch wat meer support te krijgen van de gemeente. We willen er zijn voor de inwoners van Valkenswaard.’’