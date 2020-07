Centrum Valkenswaard kan op de schop

De voltallige gemeenteraad van Valkenswaard wil meer ruimte voor de horeca. Niet alleen op de Markt maar ook op de Statie.

Alle fracties hebben dat in de raadsvergadering van donderdagavond kenbaar gemaakt. Ze verwijzen daarbij naar de huidige situatie in de horeca, die ontstaan is door de coronacrisis. Ze verwachten dat ook in de nabije toekomst meer ruimte tussen de klanten nodig zal blijven.

Uitbreiding van de terrassen

De lokale afdeling van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) vraagt in een brief ook om uitbreiding van de terrassen. De vertegenwoordigers van de horeca vinden dat dit moet worden opgenomen in de herinrichtingsplannen voor het centrum. Wat de raad betreft, moet de uitbreiding ook gelden voor het uitgaanscentrum De Statie. De meeste fracties tekenen erbij aan dit in ieder geval voorlopig te doen zonder het heffen van extra precariobelasting.

De politieke groepering Vitaal Valkenswaard pleitte er verder nadrukkelijk voor om te zorgen dat de scheiding tussen de horeca en de winkels teniet gedaan wordt. Verantwoordelijk wethouder Theo Geldens ontkende die scheiding en wees op de reeds bestaande vermenging. ,,Wij faciliteren dat al geruime tijd. Het kan en het mag.”

Meer parkeerplekken

Ook op het gebied van verkeer werd vanuit de gemeenteraad aangedrongen op enkele aanpassingen, onder meer voor een verruiming van het parkeren. De fracties van H&G en Wout Verhoeven zouden graag enkele blauwe zone-parkeerplaatsen willen zien nabij het VVV-kantoor en voor de Nicolaaskerk. Ze werden daarin gesteund door een meerderheid van de raad.

Het voorstel van dezelfde fracties om de mogelijkheid te onderzoeken om van de Leenderweg een éénrichtingsweg (van west naar oost tot aan de Europalaan) te maken, werd echter afgewezen. Dat idee was in verband met de fietsveiligheid recentelijk ook al geopperd door de plaatselijke afdeling van de fietsersbond.

Fietsstraat Eindhovenseweg

Het CDA wil dat onderzocht wordt of het mogelijk is om van de Eindhovenseweg een fietsstraat te maken. De christendemocraten kregen daarbij een raadsmeerderheid aan hun zijde. Dat geldt ook voor het verzoek om op verschillende plaatsen in het centrum de mogelijkheden te bekijken voor overdekte fietsenstallingen.

Ook kregen H&G en Wout Verhoeven het voor elkaar dat het college zich gaat buigen over het verzoek om het Florapark, het gebiedje tussen de Kromstraat en de Luikerweg, mee te nemen in de plannen die zijn opgenomen in Masterplan Centrum. Daartoe behoort wel al de kruising Luikerweg-Dommelseweg, en gezien vanuit westelijke richting wordt de hele Dommelseweg tot aan de Kromstraat opgeknapt. Het Florapark zou dan de ‘missing link’ kunnen zijn voor een betere fietsverbinding tussen Dommelen-Zuid en het centrum, menen de partijen.