Chagrijn over beroerde financiën Valkenswaard: ‘Het water staat ons misschien niet tot aan de lippen, maar zit wel tussen de kin en lippen in’

VALKENSWAARD - Het niet bepaald rooskleurige huishoudboekje van de gemeente Valkenswaard zorgt in de lokale politiek nu al voor een hoop chagrijn.

Dat bleek donderdagavond, toen in de raadszaal voor het eerst over de laatste financiële stand van zaken werd gesproken. Die is allesbehalve florissant te noemen. Valkenswaard sluit boekjaar 2020 af met een negatief resultaat van 681.000 euro, terwijl eerder juist een vóórdeel werd verwacht van 320.000 euro.

Quote U noemt het ombuigings­voor­stel­len, maar ik noem het gewoon platte bezuinigin­gen. Bijna alles wat hier staat, gaat over de rug van de minderbe­deel­den van deze gemeente. Pieter van Rijswijk, D66-raadslid Valkenswaard

Ook voor de komende jaren heeft de gemeente het hard te halen, blijkt uit recente berekeningen, ook al zitten daar nog wel een hoop onzekerheden in.

,,Het zal verrekte moeilijk worden om onze financiën op orde te krijgen als we als gemeente niet ook onze ambities bijstellen", somberde fractievoorzitter Peter van Steensel van Valkenswaard Lokaal. ,,De wethouder financiën zei in de krant dat het water Valkenswaard nog niet aan de lippen staat, maar het zit wel tussen de kin en de lippen in", schetste hij de penibele situatie waarin de gemeente zich bevindt.

Spuigaten uit

Volgens Van Steensel dragen ook de kosten van deelname aan regionale samenwerkingsverbanden - de zogenoemde gemeenschappelijke regelingen - flink bij aan de financiële malaise in Valkenswaard. ,,Het loopt bijna de spuigaten uit. Het zijn kosten waar we amper grip op hebben, terwijl ze wel van grote invloed zijn op onze begroting.”

Raadslid Pieter van Rijswijk (D66) hekelde de ‘ombuigingsvoorstellen’ die burgemeester en wethouders aan de raad voorleggen om de gemeentelijke cijfers op te krikken. ,,U noemt het ombuigingsvoorstellen, maar ik noem het gewoon platte bezuinigingen. Bijna alles wat hier staat, gaat over de rug van de minderbedeelden van deze gemeente.” Als voorbeelden noemde hij de gedane suggesties om de ozb te verhogen en de collectie ziektekostenverzekering te schrappen.

Beeld niet correct

Wethouder Theo Geldens (H&G, financiën) vond dat Van Rijswijk ‘een beeld schetst dat niet correct is'. Hij benadrukte dat er ook hele andere opties genoemd waarop bezuinigd kan worden, zoals het doorschuiven van een investering in asfalt en het uitstellen van een krediet voor werkzaamheden in de Reisvennestraat.

H&G-raadslid Susanne Peeters toonde zich ‘geschockeerd’ door het voornemen om te gaan besparen op Kosten Naar Draagkracht, een regeling voor inwoners met een laag inkomen die bijzondere kosten hebben. ,,Uit de stukken maak ik op dat er straks geen plek meer is voor nieuwe gevallen, en dat het daarmee een sterfhuisconstructie wordt. Daar snap ik niks van, het is een regeling waar we voorheen juist zo trots op waren.” Het raadslid waarschuwde het college alvast voor een ‘heftig en vurig debat over deze bijsturing'.