Clubs in Het Klooster in Waalre in onzekerheid; de harmonie koos al voor ander onderdak

Zomerstop? Daar heeft theater De Hofnar in Valkens­waard nou juist geen behoefte aan

15:06 VALKENSWAARD - Normaal gesproken zou het theaterseizoen binnenkort tot stilstand komen, om in september weer van start te gaan. Maar aan een zomerstop heeft theater De Hofnar in Valkenswaard nou juist geen behoefte. Dus blijven in juli en augustus de (achter)deuren open. ,,Mensen willen er ook een keer uit.”