Clubs Waalre blij met tien jaar plek in Klooster

,,Dat is pas over tien jaar”, zegt Harrie de Greef van de seniorenvereniging. ,,In tien jaar gebeurt er heel veel.” Hij hoopt dat de gemeenteraad dinsdag 8 januari snel instemt met het plan. Zijn collega-voorzitters denken er precies hetzelfde over: tien jaar is nog ver weg. ,,Ja, het kan dat we er over tien jaar uit moeten”, zegt Hans Ontrop van de Volksuniversiteit. ,,Over acht jaar gaan we wel weer verder kijken.” Ook Janus Hermans van Harmonie Juliana is tevreden. ,,Dit is de beste deal die mogelijk is. Vaak weten we niet eens wat er over twee of drie jaar gaat gebeuren”, verwijst hij naar het fiasco met Lumens. Die welzijnsinstelling ging een langdurige overeenkomst aan met de gemeente voor het uitbaten van het Klooster, maar trok zich al na een jaar onverwacht terug.