Clubs Waalre krijgen belastingvoordeeltje

Het gaat hierbij om verenigingen - zoals bijvoorbeeld de scouting, tennis- en voetbalclubs - met onroerend goed dat niet als woning in gebruik is. Vanwege het maatschappelijke belang van verenigingen en stichtingen mag de gemeente in die gevallen een lager tarief voor de eigenarenbelasting berekenen.

De gemeente is niet verplicht die korting te geven, maar de gemeenteraad drong er onlangs unaniem op aan. Het gaat om kleine bedragen, niet veel meer dan een paar tientjes per club. Maar het is tegelijkertijd een sympathiek gebaar naar de twaalf Waalrese verenigingen die ermee te maken hebben, zegt CDA-fractievoorzitter Suzan van de Goor.

,,Voor verenigingen is het nét iets extra’s. Bijvoorbeeld om iets leuks voor de vrijwilligers te doen. Hoewel er nog ruis op de lijn is, omdat de uitwerking wat onduidelijk is, kiezen wij er al wel voor de eigenarenbelasting te verlagen.” Halverwege dit jaar zal de raad het onderwerp opnieuw op de agenda zetten om ook het tarief van het gebruikersdeel te kunnen verlagen, zegt Van de Goor.