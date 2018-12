Clubs Waalre zeker tien jaar onder de pannen van Klooster

De investeerders mogen drie appartementen verhuren op de vrije markt. Er komt ook een restaurant waar de jongeren zelf in gaan werken. Over tien jaar zijn de investeerders vrij om met het pand te doen wat ze willen. Dat betekent theoretisch dat de verenigingen dan wellicht alsnog plaats moeten maken voor meer appartementen. Dan zou het huidige probleem van ruimtegebrek voor de clubs opnieuw ontstaan. Wethouder Arno Uijlenhoet is er echter van overtuigd dat de investeerders hun huidige plan tegen die tijd helemaal niet willen omgooien. ,,Het idee is om daar veel meer reuring te krijgen en meer verenigingen aan te trekken. We gaan er vanuit dat als dit een succes is, we gewoon doorgaan.” Hij vindt het bouwen van meer appartementen niet per definitie een logisch vervolg. ,,Dat is ook weer een hele investering.”