Coalitie Waalre klapt uit elkaar

De huidige 4 wethouders, Alexander van Holstein, Loek Kruip, Lianne Smit en Arno Uilenhout, zeggen op hun beurt ‘onvoldoende ruimte en vertrouwen ervaren’ om de afspraken in het coalitieakkoord uit te kunnen voeren. Ze stappen vooralsnog niet op.

Fractievoorzitters Daan Damen (VVD) en Suzan van de Goor (CDA) zeggen in een persbericht dat 'de huidige cultuur de effectieve samenwerking in hoge mate bemoeilijkt’. Er is al langer sprake van een verstoorde sfeer in de gemeenteraad. Vorig maand schakelde de gemeenteraad een externe adviseur in om de sociale omgangsvormen in de gemeenteraad te onderzoeken. Deze adviseur bezocht afgelopen dinsdag nog een vergadering in het Huis van Waalre.

Damen en Van de Goor willen de inzichten van de expert niet afwachten. ,,Gezien de majeure opgaven kunnen wij het ons niet veroorloven om te wachten tot het cultuurveranderingsproces binnen de gemeenteraad zijn beslag heeft gekregen.’’

Verschillen

Verder stellen CDA en VVD dat er sprake is van ‘principiële en onoverbrugbare verschillen van inzicht over de omgang van de samenwerkingsafspraken’ zoals vastgelegd in het coalitieakkoord.

In de coalitie zaten de fracties van AWB, VVD, CDA, ZW14 en GroenLinks. Samen waren zij goed voor 13 van de 17 zetels. Zonder de VVD (3 zetels) en CDA (2 zetels) blijven er nog 8 zetels over voor de coalitie, te weinig voor een meerderheid in de gemeenteraad.