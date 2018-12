Cold Cases: Ineens was Jan Meurkens uit Valkenswaard verdwenen

Jos Kessels gaat met pensioen, een beetje dan

29 december EINDHOVEN - Twaalf jaar lang liet hij zes dagen per week zijn licht schijnen over het nieuws dat hem bezighield, over zijn eigen sores en dat van de mensheid in het algemeen. Maar nu gaat ED-columnist Jos Kessels, onlangs 66 jaar geworden, met pensioen.