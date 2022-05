College ziet mogelijkheden voor dertigkilometergebied bij Den Hof in Aalst

Verkeer vanuit Valkenswaard laten afremmen

Het overleg is gevoerd omdat er vanuit het Rijk geen richtlijnen gelden voor de indeling van een zogenoemde gebiedsontsluitingsweg met een maximumsnelheid van dertig kilometer per uur. De Eindhovenseweg valt in die categorie en doorgaans geldt op dat soort wegen een maximumsnelheid van vijftig of zeventig kilometer per uur. In het huidige ontwerp voor de Eindhovenseweg geldt nog een maximumsnelheid van vijftig kilometer per uur in het centrum van Aalst.