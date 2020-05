Commotie rond bouwplan Kerkeind in Dommelen

De aanpassingen in het bestaande plan kregen, via een amendement, alleen de instemming van de coalitiepartijen CDA, H&G en PvdA. De pijn van de volledige oppositie zat in de manier waarop CDA en HG te werk waren gegaan bij deze verandering. In enkele dagen tijd is er een gewijzigd plan tot stand gekomen op initiatief van de beide fractievoorzitters in samenspraak met, naar het schijnt, mensen in de buurt. Volgens CDA-fractievoorzitter Davey Gerlings wordt het nieuwe plan dan ook gedragen door de bewoners. Verschillende oppositiepartijen betwijfelden of dat wel zo is. De volledige oppositie reageerde korzelig vanwege het late tijdstip (woensdagavond) waarop de nieuwe informatie hen was aangereikt. Verschillende raadsleden konden het nieuwe plan op donderdag, de dag van de raadsvergadering, pas bestuderen. Met name Peter van Steensel (Valkenswaard Lokaal) was des duivels over de handelwijze van Gerlings en Bots. Hij vroeg zich onder meer af namens wie het tweetal eigenlijk sprak. Hij had een lange lijst van omwonenden die tegen waren. ,,Deze handelswijze draagt niet bij aan een goede besluitvorming. Alles is dichtgetimmerd.”