Compact overzicht van 66 jaar Striepersgat in pop-up museum

Permanent museum

,,Die toenmalige expositie in de Hofnar was erg verrassend. Voor het eerst stond immers alles compact bij elkaar." Dennis Jacobs, in een ver verleden nog jeugdprins, kijkt met trots terug en via deze tentoonstelling ook even in de toekomst. ,,Over een maand is alles weer opgeruimd en staat het weer te verstoffen. Jammer. Of zou er over elf jaar misschien toch een permanent museum zijn?”