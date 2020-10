Conclusies onderzoek crisis: het ging in Waalre op alle fronten mis

WAALRE - Het liep in Waalre op allerlei fronten mis en waar de ellende allemaal mee begon, is niet te achterhalen. Dat schrijft Boelhouwer aan commissaris van de Koning Ina Adema: ‘Er is géén eenvoudige en enkelvoudige aanleiding voor de ontstane situatie’. Hij gaat met de gemeenteraad werken aan een gezonder debat en er komt een tijdelijk een gemeentesecretaris van buiten Waalre.

De problemen zaten in het Waalrese gemeentehuis - zoals het ED eerder al schreef - overal, concludeert Boelhouwer na weken vol gesprekken en lezen van documenten. Zo konden burgemeester Jan Brenninkmeijer en de toenmalige gemeentesecretaris niet door een deur, liep het - zonder duidelijke oorzaak - ook niet lekker tussen de wethouders en de burgemeester en functioneert ook de gemeenteraad niet naar behoren. Tussen de ambtenaren heerst een te hoog ons-kent-ons-gehalte en in verschillende plekken in de organisatie is al lang discussie over werkwijzen en personen. Ook de aansturing en communicatie tussen het college van B en W en de ambtenaren schiet tekort.

Zwartepiet voor gemeenteraad

Maar net als na eerdere onderzoeken krijgt de gemeenteraad de meeste kritiek te verstouwen. Boelhouwer zag dat de oppositie- en coalitiepartijen lijnrecht tegenover elkaar staan en dat de raadsleden binnen en buiten de raad niet fatsoenlijk met elkaar omgaan. Er zijn te veel lange tenen en een gebrek aan zelfreflectie. ‘In een dergelijk krachtenveld is het voor bestuurders (burgemeester, wethouders afzonderlijk, maar ook het college van B en W als geheel) en ambtenaren ongelooflijk moeilijk handelen’, schrijft hij. Boelhouwer gaat met de partijen werken aan een gezonder ‘debatklimaat’.

Lees onder de foto verder

Volledig scherm Waarnemend burgemeester Jan Boelhouwer. © Bert Jansen/DCI Media

Hij zag ook dat raadsleden in Waalre ‘gemakkelijk van politieke kleur verschieten’ en dat de doorstroming in de raad beperkt is. Hij raadt de partijen aan meer werk te maken van het vinden van nieuwe raadsleden.

Iedereen maakte snel weer zelfde fouten

Niet alleen raadsleden maar ook het college van B en W en ook die partijen samen hebben deelgenomen aan meerdere ‘heisessies’ om de verschillende problemen te verhelpen. Maar niets hielp. Boelhouwer concludeert dat iedereen na die bijeenkomsten al snel weer verviel in oud gedrag.

De wethouders krijgen al weken veel kritiek van een groot deel van de gemeenteraad over hun aandeel in de crisis en het gebrekkige communiceren. In de brief van Boelhouwer komen ze er nagenoeg ongeschonden vanaf. Hij concludeert wel dat ze een fout hebben gemaakt door de crisis alleen te bespreken met raadsleden in de vertrouwenscommissie en niet met de voltallige raad. De raad wacht nog steeds op nadere toelichting, maar het is de vraag of die nog komt nu de wethouders al hebben aangegeven te vertrekken en ook burgemeester Brenninkmeijer weg is.

Boelhouwer gaat niet alleen met de gemeenteraad aan de slag. Een ervaren ambtenaar nam het stokje tijdelijk over van de vertrokken gemeentesecretaris. Boelhouwer wil - in afwachting van de benoeming van een nieuwe burgemeester in 2022 - nu een tijdelijke, externe gemeentesecretaris aantrekken om de ambtelijke organisatie te verbeteren.