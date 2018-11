Cor en Ellie van Hoof uit Dommelen: ‘Hij mocht me wel naar huis brengen’

Na vijf jaar verkering zijn ze getrouwd en kregen ze al snel twee zoons. Cors ouders waren melkboer en na een aantal jaren thuis gewerkt te hebben is hij gaan venten als groenteboer. ,,Met paard en wagen bracht ik mijn groente naar Westerhoven, Valkenswaard en Dommelen. Na verloop van tijd hebben we het huis van mijn ouders gekocht aan de Groenstraat en ook de winkel, die daar was, hebben we overgenomen”, vertelt Cor.

Gouden paar

Naam: Cor en Ellie van Hoof

Getrouwd: 14 november 1968

Woonplaats: Dommelen

Kinderen: Twee zonen, 3 kleinkinderen

Als Cor was venten bestierde Ellie de winkel terwijl de kinderen in de winkel in de box zaten. Na een aantal jaren hebben ze de oude kleuterschool in de Bergstraat gekocht en daar hun winkel geopend. In 1983 is de winkel verhuisd naar de Belleman. ,,De start was erg zwaar, maar alles is uiteindelijk goed gekomen”, oordeelt Ellie.

Nadat ze in 2003 stopten met werken zijn ze gaan genieten van alles wat hun lief was. Hobby’s waren er ook genoeg. Cor richtte voetbalclub de Brassers op en is hier 25 jaar voorzitter van geweest. Daarna is hij ook nog zeven jaar voorzitter geweest van voetbalvereniging RKVV Dommelen.

Ook de carnaval dragen ze een warm hart toe. Cor is ooit prins geweest en heeft de Oud Prinsen opgericht.

De laatste jaren hebben ze samen erg genoten van hun vele bijzondere reizen. Op zaterdag 17 november vieren ze het feest bij de Dommelstroom in Dommelen. Ze vragen als cadeau een donatie voor de kansarme mensen.