Cor zingt nog steeds als een krekel

WAALRE - Cor van Mosseveld (74) was leadzanger bij The Kicks: in de zestiger jaren een bekende band in Sint-Oedenrode. ‘Rooi’ barstte in die tijd van de bandjes. Allemaal langharig links tuig, vonden sommigen.

„Maar wij toerden rond, zelfs tot de beatkelders in Bergeijk aan toe. We hadden één versterker, één gitaar en een drumstel. We deden maar wat, want de teksten kenden we eigenlijk alle vier niet zo goed. Geregeld zaten we met onze oren aan de radio: ‘Wát zéggen ze nou?’” Vroeger bracht Cor ruige Bintangs-covers; maar hij mint de muziek nog steeds en zingt al bijna veertig jaar, met zijn hele lijf en geest, in het Roois Gemengd Koor.

„Tegenwoordig woon ik in Waalre, maar ik ben in Sint-Oedenrode geboren. Op de lagere school kregen we muziekonderwijs en moesten we voor ons rapport altijd een liedje zingen. De boertjes stonden steeds stijf voor de klas wat te brommen. Ik was ook geen held, maar een paar noten kon ik wel zingen. Daarom mocht ik tijdens rouw- en trouwdiensten zingen in een koortje. Ze noemden ons De Mussen, want Nachtegaaltjes waren we zeker niet.”

Niemand bevorderd

Met The Kicks stopte Van Mosseveld toen hij in militaire dienst moest. Daar werd niet veel gezongen. „Maar we hadden er wel veel lol, ondanks het feit dat we nooit iets deden. Van onze ploeg is ook nooit iemand bevorderd. We hadden niet eens een soldaat 1e klas.”

Achttien maanden later trad Van Mosselveld toe tot de alternatieve provoscene. „In de oude smederij richtten wij een soort sociëteit op, maar dan zonder dat je lid hoefde te worden. Er waren ook geen regels. Wel was er snoeiharde muziek. Mudjevol stond het dan en ja, er werd hasjiesj gerookt. Het was love and peace all over the place. Voor mij op zaterdagavond geen Berend Boudewijnquiz.”

Toch werd er later ook gestudeerd en Van Mosseveld ging naar Nijmegen om zich te verdiepen in de politicologie. „Nijmegen was een progressieve stad, dus dat paste, maar de politiek had niet echt mijn belangstelling.” Weer terug in Sint-Oedenrode kwam hij terecht in een straatband, die bestond uit een combinatie van mensen uit de linkse hoek. Ze trokken van demonstratie naar demonstratie en geregeld naar vliegbasis Volkel om te laten horen wat ze van kernwapens vonden. „Toen kwam er langzaam maar zeker verloop in de band. Ik wilde wel doorzingen en ging eens bij een koor kijken. Al die mannen stonden daar in het pak. Maar ik raakte betoverd door de vierstemmige zang. Lang verhaal kort: ik zing er nog steeds.”

Van Mosseveld zong ook bij het koor van het Brabants Orkest en bij project- en kamerkoren. Door de tijd heen leerde hij veel soorten muziek waarderen: „Er is echt meer dan Led Zeppelin.”

Dit jaar organiseert Van Mosseveld voor de negende keer een Zomervakantiekoor. Dat kan, want zijn eigen koor heeft zes weken ‘verlof’. Voor de tweede maal vindt de vakantieactiviteit plaats in Aalst: „Het is een eenmalig samengesteld koor. We treden donderdag op in de Trinity Church en brengen een mix van klassiek, volksmuziek en modern repertoire. Daar hebben we met de liefhebbers drie avonden op geoefend. We gaan lekker zingen en publiek is natuurlijk hartstikke welkom.”